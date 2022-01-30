Buzlanma nedeniyle minibüs yan yattı, 13 polis yaralandı
Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 09:49
İstanbul Havalimanında görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çatalca-Arnavutköy yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız