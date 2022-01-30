Cumhurbaşkanı kararıyla bir bakanlıkta çalışma saatleri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'Merkezde günlük çalışma saatlerinin tespitine ilişkin karar'a ilişkin listeden Maliye Bakanlığı ibaresi çıkarıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Ocak 2022 10:38
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 06/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 'Merkezde günlük çalışma saatlerinin tespitine ilişkin karar'da değişikliğe gidildi.
Söz konusu değişiklikle 'Merkezde günlük çalışma saatlerinin tespitine ilişkin karar'a ilişkin listeden Maliye Bakanlığı ibaresi çıkarıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız