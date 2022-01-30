TEMSAN 'Tasarım Merkezi' ünvanı alan ilk kamu kurumu oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşlarından olan Türkiye Elektromekanik A.Ş'nin (TEMSAN) yaptığı başvuruyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, incelemeler sonrası TEMSAN AR-GE Birimi'nin Tasarım Merkezi Belgesi almasına onay verdi. TEMSAN AR-GE Birimi, özellikle hidroelektrik santral türbin tasarımı konusunda nitelikli personeli ile çalışmalar yürütüyor. Ayrıca enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama alanlarında Ar-Ge çalışmaları bulunan TEMSAN, kritik enerji teknolojilerine odaklanarak yerli ve milli yolculuğuna devam ediyor.