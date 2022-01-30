TEMSAN 'Tasarım Merkezi' ünvanı alan ilk kamu kurumu oldu
Türkiye Elektromekanik A.Ş'nin (TEMSAN) AR-GE Birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Tasarım Merkezi" belgesi alan ilk kamu kurumu oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 11:04
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşlarından olan Türkiye Elektromekanik A.Ş'nin (TEMSAN) yaptığı başvuruyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, incelemeler sonrası TEMSAN AR-GE Birimi'nin Tasarım Merkezi Belgesi almasına onay verdi. TEMSAN AR-GE Birimi, özellikle hidroelektrik santral türbin tasarımı konusunda nitelikli personeli ile çalışmalar yürütüyor. Ayrıca enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama alanlarında Ar-Ge çalışmaları bulunan TEMSAN, kritik enerji teknolojilerine odaklanarak yerli ve milli yolculuğuna devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız