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90 yıllık taş mektebin taş tahtası, sıva altından çıktı

Antalya'da 90 yıllık taş mektep restore edilirken duvardaki sıvanın altından 90 yıllık taş tahta çıktı. Taş tahta korumaya alınırken, üzerindeki sıva kalıntıları ise büyük bir özenle kaldırılıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ocak 2022 11:08
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90 yıllık taş mektebin taş tahtası, sıva altından çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunan 90 yıllık taş mektebe, yıkılmak üzereyken valilik ve Aksu Belediyesi sahip çıktı. Tarihi Perge kazıları sırasında bir süreliğine kazı evi ve deposu olarak kullanılan taş mektebin yenileme çalışmalarına 2020 yılı Haziran ayında başlandı. 2 ihale halinde 2 milyon 316 bin liraya restore edilen ve bugün kütüphane olarak hem öğrencilerin hem de vatandaşın hizmetine sunulmak üzere hazırlanan taş mektep, tek katlı, tamamen taş örme tekniğiyle inşa edilen ve alt katında da depo olarak kullanılan bodrum bulunan bir yapı.

Yaklaşık 300 metrekarelik binanın restorasyon işlemi sırasında, duvarda üzeri sıvayla kapatılan bir yapı dikkati çekti. Uzmanlar sıvayı kazıdığında ise altından taş mektebe ait yaklaşık 100 yıl önce eğitim kurumlarında kullanılan taş tahta ortaya çıktı. 1,35 metre yüksekliğinde, 2,67 metre genişliğinde olan taş tahta, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın isteği üzerine yerinde korumaya alındı.

CERRAH TİTİZLİĞİNDE ÇALIŞIYORLAR

Restoratörler ise alandaki çalışmaları tamamladıktan sonra işlerinin büyük kısmını taş tahtayı ortaya çıkarmaya ayırdı. Restoratörler, zamanla üzerinde alçı, kireç, harç kalıntıları oluşan tahtanın orijinal halini ortaya çıkarmak için cerrah titizliğinde çalışıyor. Cerrahi bistüri, pamuk ve fırça ile kalıntılar tahtanın üzerinden kaldırılıyor. Tahtanın tamamen ortaya çıkarılmasının 15 gün süreceği öğrenildi.

Restoratör ve konservatör Abdulkadir Koç, çok ince işçilik yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Taştan yapılan bir tahtanın konservasyon işlemini yapıyoruz. Saf alkol, bisturi, pamuk gibi ürünlerle kalıntıları kaldırmaya çalışıyoruz. İki kişi bu tahta üzerinde santimetrelerle ilerliyoruz. 1 ya da 2 hafta içinde tamamlanmış olacak."

'TARİHİ BİR KÜTÜPHANE OLDU'

Tarihin taş mekteplerinden birinin yeniden ayağa kaldırılmasının mutluluk verdiğini anlatan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, "Tarihin birçok güzel insanını burası yetiştirmiş. Antalya Valiliği ve Aksu Belediyesi'nin ortaklaşa girişimleri ile bina yıkılmaktan kurtarıldı. Antalya Valimiz Ersin Yazıcı'nın da ayrıca girişimleri ile burası bir kütüphaneye çevrildi. Tarihi bir kütüphane oldu burası.

Taş mektebin çok güzel bir parçası da ortaya çıktı. Taş tahta restorasyon aşamasında ortaya çıktı. Büyük oranda orijinalliğini korumuş. Tamamen sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları yapılıyor şimdi. Bu türden kara taş tahta sayısı çok azdır. Tahta özel bir alçı malzemesi ile yapılıyor. Üzerine keçe serilip yine üzerine de boya çekilmiş. Bu da tahtayı parlak hale getirmiş" diye konuştu.

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