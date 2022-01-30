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Finansal istikrar yeni enstrümanlar ve yerli teknolojiyle desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının bu yıla ilişkin performans planlamaları kapsamında finansal istikrar için Türk lirasının güçlendirilmesi başta olmak üzere, faizsiz finans alanındaki düzenlemelere ve finansal teknolojide yerliliğin artırılmasına ağırlık verilecek. Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak, reel sektörün tahvil ihraçları kolaylaştırılacak, iç borçlanmada sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilerek döviz cinsi borçlanma azaltılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 11:11
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Finansal istikrar yeni enstrümanlar ve yerli teknolojiyle desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl finansal istikrarın geliştirilmesi için Türk lirasının güçlendirilmesi, faizsiz finans alanındaki düzenlemeler ve finansal teknolojinin kullanımının artırılmasına öncelik verecek.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Bakanlık, bu yıl finansal istikrarı tesis etmek ve güçlendirmek hedefi doğrultusunda performans programını belirledi.

Bu kapsamda, finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ile sistemin derinliğini artırmak amacıyla finansal sistem ve reel ekonomiyi destekleyecek bazı düzenlemeler yapılacak.

Tahvil Garanti Fonu oluşturularak reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

İç borçlanmada sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilerek döviz cinsi borçlanmanın payı azaltılacak.

Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliği artırılacak, yeni ürün ve hizmetler geliştirilecek.

Faizsiz finans alanında politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak. Katılım finans düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve banka dışı mali kuruluşların faaliyetlerine yönelik yasal altyapı geliştirilerek, bu sektörlerdeki kuruluşların finansal sistemdeki paylarının artırılması için gerekli çalışmalar yapılacak.

Katılım finans sektöründeki sürdürülebilirlik ve sosyal finans faaliyetlerinin stratejik planlaması ve uygulaması sağlanacak.

Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği tamamlanarak bilanço dışına aktarma imkanı sağlanacak.

- Fintek ekosisteminde yerli ve milli ürün kullanımı artırılacak

Dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki tarafına yönelik çalışmaların sonuçları değerlendirilerek Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak.

Ödemeler alanında faaliyet gösteren fintek kuruluşlarının Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişimi sağlanacak.

İstanbul Finans Merkezinin fintek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında düzenleyici deney alanı kurulacak.

Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezinde Finans ve Teknoloji Üssü oluşturulacak.

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Türkiye'deki finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarının denetim kapsamına alınarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi, yerli, milli ürün ve hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve finans sektöründe dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatın güncellenmesine devam edilecek.

Teknolojik imkan ve araçlar, nitelikli insan kaynağıyla birleştirilerek finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun "denetleyici teknolojiler" odaklı yeni denetim uygulama ve metodolojileri hayata geçirilecek.

- Uluslararası yeni düzenlemelere uyum için adımlar atılacak

Basel Komitesi'nin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı "Basel III Final" düzenlemesi başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli mutabakatlar sağlanarak, banka ve banka dışı mali sektörün uluslararası düzenlemelere uyum sağlaması ve bu kapsamda ülke tercihlerine uygun hazırlık yapılabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında, yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında rehber hazırlanacak.

Yatırım taahhütlü avans kredileri, yerli üretime ve yeşil yatırımlara dönük yeni bir çerçeveye oturtulacak.

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