YSK Veri Merkezi Projesi'nde Faz-2 aşamasına geçiliyor

SSB'den yapılan açıklamaya göre, YSK Veri Merkezi Projesi'nin Faz-1 aşamasının tamamlanması, Faz-2 aşamasının da sözleşmesinin yapılması amacıyla SSB'de tören düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, projenin tamamlanan Faz-1 teslim belgesini YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya verdi. Projenin, Faz-2 Sözleşmesi ise SSB ile HAVELSAN arasında imzalandı.

HAVELSAN tarafından yürütülen projeyle YSK'nin yeni binasındaki veri merkezinin en güncel, modern ve siber güvenlik açısından güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle hazırlanması amaçlanıyor.

Faz-1 aşamasında yeni veri merkezinin altyapı, inşaat ve destek faaliyetleri tamamlandı. Sözleşme imzaları atılarak süreci başlatılan Faz-2 aşamasında ise sistem bileşenleri, siber güvenlik bileşenleri, yazılım mimarisi, sistem ve ağ izleme bileşenleri geliştirilerek veri merkezinin kurulumu tamamlanacak.

Demir, törende yaptığı konuşmada, "Günümüzde fiziki güvenliğin siber güvenlikle, yerli yazılımlarla, yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesi zorunlu hale geldi." ifadesini kullandı.

SSB ve HAVELSAN olarak projenin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Demir, YSK'nin, büyük bir hassasiyet ve teknolojiye verdiği önemin göstergesi olarak Faz-1'in ardından Faz-2'yi de başlattığını vurguladı.

- "Sistemimizi daha güçlü hale getiriyoruz"

YSK Başkanı Akkaya da kurumun bilişim altyapısının geliştirilmesi ve süreçlerin dijitalleştirilmesi çalışmalarının 35 yıl öncesine dayandığını, SEÇSİS olarak adlandırılan Seçim Bilişim Sistemi'nin bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilen sistemin lokomotifi olan veri merkezinin bu kapsamda hayata geçirildiğine işaret eden Akkaya, "Yeni binamızda, veri merkezimizin de güçlü bir altyapıyla dijitalleşme çalışmalarına hız verdik. Bugün attığımız yeni adımla da mevcut sistemimizi modern teknoloji ve donanım altyapısıyla daha güçlü hale getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da şunları kaydetti:

"Faz-1 ile sistemin üzerinde çalışacağı veri merkezinin inşasını tamamlayıp, gerekli pasif bileşenleri kurduk. Faz-2 Projesi ile YSK'yi en güncel, modern ve siber güvenlik açısından en güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatacağız. SSB ve YSK proje ekipleriyle çalışarak uzun süre YSK'ye ve ülkemize güç katacak bir veri merkezini ortaya çıkaracağız."