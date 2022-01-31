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15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ocak 2022 12:53
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15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 15 bin öğretmen atamasında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan atama takvimine göre sonuçlar bugün açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de son 20 yılda, ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 44'ten yüzde 89'a, yükseköğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 14'ten yüzde 44'e yükseldiğini bildirdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 bin öğretmenin atama töreninde konuşan Bakan Özer, eğitimde son 20 yılın, kitleselleşmenin ve büyük dönüşümün yaşandığı önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Okul öncesinden yükseköğretime kadar okullaşma oranlarında ciddi rekor kırıldığını belirten Özer, "Okul öncesinde 200 binlerde olan öğrenci sayımız 1,6 milyonlara ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44'lerden yüzde 89'lara ulaştı. Yükseköğretimdeki okullaşma oranımız da yüzde 14'ten yüzde 44'lere ulaştı." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılda olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığının bütçeden en fazla payı aldığını belirtti.

OECD ülkelerinin eğitimde kitleselleşme evresine 1950'li yıllarda eriştiğini ve son 50-60 yılda eğitimin kalitesinin artmasına odaklandıklarını anlatan Bakan Özer, Türkiye'nin bu dönemde eğitimde kitleselleşme evresini deneyimleyemediğini aktardı.

-"OECD ortalamasını yakaladık"

Türkiye'nin derslik ve okul sayılarının, son dönemde gerçekleştirilen eğitim seferberliğiyle Cumhuriyet tarihindeki toplam okul ve derslik sayısının katbekat üzerine çıktığını ifade eden Özer, böylece derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da OECD ortalamasını yakaladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD'nin 4 yıllık periyotlarla düzenlediği öğrenci başarı araştırması sonuçlarını içeren rapora da değinerek, Türkiye'nin, Türkçe, Matematik ve Fen okuryazarlığında puanlarını en fazla artıran birinci ülke olduğunu kaydetti. Özer, "Bu, son 20 yılda yaşanan eğitimdeki devrimin hem kitleselleşmeyi içerdiğini, kapsayıcılığı artırdığını hem de kalite odaklı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor." diye konuştu.

Özer, bugün yapılan 15 bin öğretmen atamasıyla öğretmen sayısını 1,2 milyonun üzerine çıkaracaklarını dile getirdi.

- "Eğitim camiasının 1960'lı yıllardan itibaren en büyük özlemi"

Eğitim camiasının 1960'lı yıllardan itibaren en büyük özlemi Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklifin TBMM'ye teslim edildiğini hatırlatan Mahmut Özer, "İnşallah bu hafta kanunumuz Genel Kurulda görüşmelere açılacak." dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerin güçlü olması için Bakanlık olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1,1 milyon iken 2021 yılının sonunda bu sayı 2,9 milyona ulaştı. Yani bir öğretmen bir yılda birden fazla eğitimi tamamlayarak okuldaki, derslikteki eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili olaylara farklı bir gözle bakmaya başladı ve öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına, yaklaşık 93,4 saate ulaştı. 2022 yılında da bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da yasalaşmasıyla artık öğretmenlerimizin, kariyer odaklı, sürekli eğitim alan, özellikle lisansüstü eğitimle ilgili oranların yükseldiği bir yeni dönemin başlangıcına hep birlikte imza atmış olacağız."

KAPAT [X]

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen ataması için butona bastı ve atamalar bilgisayar ortamında gerçekleşti.

Adaylar sonuçları e-Devlet'te yer alan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama' adresinden öğrenebilecek.

Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonucveya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.

2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru yapan adayları tercih işlemlerini 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

-Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021

-Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 25 Ekim 2021

-Sözlü Sınavların Yapılması: 12-27 Kasım 2021

-Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 27 Aralık 2021

-Atama Tercihlerinin Alınması: 21-26 Ocak 2022

-Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022

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