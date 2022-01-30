Otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni hayatını kaybetti
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 14:52
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de seyir halindeki 34 DYH 958 plakalı otomobil, sürücü kursuna ait otomobile ve kaldırımda bekleyen kurs eğitmeni Kader Demirkol'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demirkol, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. Kader Demirkol, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız