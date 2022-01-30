Metaverse iş hayatını kökünden değiştirecek! İşte gözde olacak meslekler

Sanal evren olarak da bilinen, sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamlar olarak tanımlanan metaverse kavramı, pek çok eleştirinin konusu olsa da ekonomik alanda da sıkça tartışılıyor.

Gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olan metaverse, bazı kariyer uzmanlarına göre yeni çalışma ve iş fırsatlarını da beraberinde getirecek.

Bir iş bulma sitesinin paylaştığı raporda yakın gelecekte metaverse dijital evreninde ilgi görecek, bazıları bilinen bazıları ise ilk kez duyulacak meslekleri paylaştı.

İşte o meslekler:

SANAL EMLAK UZMANI



Metaverse insanların ve şirketlerin sanal arsa, ev, dükkan gibi ihtiyaçlarına da cevap sunacak.

Metaverse evrenindeki sanal araziler bir çeşit emlak ekonomisi oluşturacak. Bu durum sanal emlak uzmanlığı gibi yeni bir iş tanımını beraberinde getirebilir.

RİSK YÖNETİMİ UZMANI



Metaverse evreni blok zinciri, bitcoin, NFT gibi yatırım araçlarını da bünyesine entegre edecek. Yeni ve dijital teknolojik yapıya sahip yatırım araçlarına yapılacak yatırımlar özelinde risk yönetimi uzmanları önem kazanacak.

Risk yönetimi uzmanları bir şirketi veya bireyi potansiyel olarak metaverse evreninde etkileyebilecek finansal riskleri değerlendirmekten sorumlu olacak.

BLOK ZİNCİRİ UZMANLARI



Blok zinciri uzmanları ve geliştiricileri; finansal hizmetler, kamu, teknoloji şirketleri, e-ticaret ve pazarlama alanlarında önemli bir konuma sahip olacak.

Bu uzmanlar, metaverse evreninde de blok zincirinin kullanıcılara daha iyi hizmet vermesinin yollarını arayacak.

DİJİTAL DEDEKTİF

Dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler için daha da önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara metaverse ile birlikte daha fazla ihtiyaç duyulacak.

VR OYUN TASARIMCILARI



Online oyunlar her yıl hem artan oyuncu sayısı hem de yarattıkları ekonomik büyüklük ile dikkat çekiyor. Metaverse evreniyle birlikte, özellikle VR (Virtual Reality - Sanal Gerçeklik) tabanlı oyunların prototipini oluşturacak, tasarlayacak ve kullanıcılarla buluşturacak oyun tasarımcılarına rağbet olacak.

DİJİTAL SATIŞ UZMANI



Metaverse hem bireylere hem de markalara ürünlerini pazarlama, satma ve gelir etmek için de kullanılacak. Fiziksel dünyada özellikle mağazalarda iletişim kurduğumuz satış uzmanlarına, satış temsilcilerine metaverse evreninde de ihtiyaç olacak.

Fiziksel mağazalarda görmeye alıştığımız satış temsilcileri-uzmanları, avatarları ile dijital evrende de görev yapacak.

SİBER GÜVENLİK UZMANI



Dünya daha dijital hale geldikçe, siber suçlar tüm bireyler, işletmeler ve devlet kurumları için en büyük tehditlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu durum bireylerin ya da şirketlerin fiziksel güvenliğini korumak kadar önemli bir hal alacak.

Siber güvenlik metaverse ile birlikte hayatın her alanına daha fazla yayılacak, her bireyin ve şirketin gelecekte bir siber uzman güvenlik uzmanı olacak.

PAZARLAMA YÖNETİCİSİ



Pazarlama yöneticilerinin iş tanımlarına ise yeni görev alanları eklenecek. Pazarlama yöneticileri, kripto paralar ve blockchain teknojilerini de kullanarak potansiyel kullanıcıları tanımlayacak, eğilimlerini izleyecek ve şirketlerin pazar paylarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirecek.