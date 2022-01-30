7 kişinin öldüğü kazada işçilerin çalıştığı firma da asli kusurlu
Tekirdağ'da, trenin servis minibüsüne çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili ikinci bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, hem işçilerin çalıştığı şirket hem de servis firması asli kusurlu bulundu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Ocak 2022 14:48
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 Eylül'de bir iş yeri servisine raylarda tren çarptı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sonrası servis şoförü, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
İlk bilirkişi raporunda şoför asli kusurlu bulundu. Müşteki avukatlarının talebi üzerine ikinci bilirkişi raporu hazırlandı.
Raporda, servis şoförünün daha önce çalışanların hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullandığına değinildi.
Hem işçilerin çalıştığı şirket hem de servis firması şikayetlere rağmen şoförü değiştirmediğinden asli kusurlu bulundu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız