Esra Erol'un Elif'e tavrı tepki çekti: Şov yapıyorsun

Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşinin 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söylemişti. Stüdyoya gelen Elif, yüzünün gösterilmesini istememişti ve ardından da sinir krizi geçirmişti.

Esra Erol, programa çıkmak istemeyen kadına "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" diye bağırdığı anları yayınlamıştı.

"RTÜK SEN BUNUNLA İLGİLEN"

Yasak Elma'da rol alan oyuncu Ece Dizdar Erol'a Twitter'dan tepki gösterdi. Dizdar, "Mide bulandırıcı. Bunları ekranda görmek istemiyorum bu normalleştirmeyi kabul edemiyorum artık. İfşa edilmek istemeyen mağduru ifşa, psikolojik şiddet, fail aklayıcılık, mağdura bedenini korusaydın suçlaması ne ararsan var. RTÜK sen bununla ilgilen" diyerek, sitem etti.

"ŞOV YAPIYORSUN"

Hazal Kaya da tepki gösterenler arasındaydı. Kaya paylaşımında "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara 'Orada ne işi varmış?' demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" dedi.

BERGÜZAR KOREL'DEN DESTEK

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yakın dostu Esra Erol'a destek oldu. Bergüzar Korel paylaşımında "Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim.. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere.. İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi.