Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam
Oyuncu Cüneyt Arkın 'asla oynamam dediğiniz bir rol var mı' sorusuna "Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz" cevabını verdi.
Kaynak : Posta
Eklenme : 30 Ocak 2022 15:31
Oyuncu Cüneyt Arkın, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Arkın "Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Genelde 'Hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız