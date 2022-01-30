Kılıçdaroğlu 'sosyal medya trollerini' açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu akşam, 21.00'de sarayın bana atadığı trollerimi ve Türkiye'nin tüm trollerini davet ediyorum, konuşacaklarımız var" mesajını paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı;

Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video