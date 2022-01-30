Atanamayan Mustafa öğretmen canına kıydı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki atanamayan yüksek lisanslı öğretmen Mustafa Kaya, tabancayla intihar etti. Talihsiz gencin ailesine bıraktığı küçük not ise yürekleri burkarken, olay sosyal medyada gündem oldu.

Birecik Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, rehberlik öğretmen adayı olduğu belirtilen Mustafa Kaya, tabancayla kafasına bir el ateş ederek yaşamına son verdi. Kaya'nın ölmeden önce ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli "Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi. Özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim" notu ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. 4 yıldan buyana atama beklediği belirtilen Mustafa Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.

YÜKSEK LİSANSINI TAMAMLAMIŞ, DİPLOMASINI ALMAMIŞ

4 yıldan buyana atama beklediği belirtilen Mustafa Kaya'nın Hasan Kalyoncu Üniversitesi PDR Bölümü'nden mezun olduktan sonra, geçtiğimiz yıl ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programından mezun olduğu ortaya çıktı. Çevresinde efendi kişiliğiyle tanınan Mustafa Kaya'nın henüz diplomasını bile almadığı, ortaya çıktı.

KUZENİ: BUNALIMA GİRDİ

Öğretmen Mustafa Kaya'nın kuzeni Necip Işık, Mustafa'nın uzun zamandan buyana atanamamaktan kaynaklanan maddi sıkıntı yüzünden içine kapandığını belirterek SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

"Mustafa 9 yaşından buyana babasızdı. Annesi ve ağabeyinin desteğiyle, kendi çabalarıyla okulunu bitirdi. Ailesi zaten yoksuldu. Aile çevresinden de bir destek görmedi.

Okulunu bitirince büyük bir umutla atanmayı bekliyordu. Atanamayınca maddi sorunları da devam etti. Hiç kimse böyle bir şey yapacağını beklemiyordu."

4 YIL BOYUNCA AYNI YEŞİL MONTU GİYDİ

Atanamayan öğretmen Mustafa Kaya için sosyal medyada açılan etiketler gündem oldu. Yürek yakan paylaşımlar yapıldı, ölen gencin arkadaşı olduğunu belirten ve avukatlık yapan Abdulkadir Aslan adlı sosyal medya kullanıcısı, "Aynı yurtta kaldık yıllarca, aynı masada yemek yedik. Görseniz öyle akıllı öyle terbiyeli bir insandı ki ah be kardeşim" şeklinde üzüntüsünü belirtti.

Abdulkadir Aslan, bir başka mesajında ise ölen Mustafa Kaya için, "Adı Mustafa Kaya. Babasız büyüdü ve kendi çabalarıyla ve büyük bir umutla PDR bölümünü kazandı. Devlet yurdunda kaldı. 4 yıl boyunca aynı yeşil montunu giydi ve hep aynı siyah ayakkabılarını giyerdi. Yoksuldu, tek isteği emeğinin karşılığıydı. Vermediler" diye yazdı.

VEDA MEAJININ ALTINDA KPSS KİTABI

Mustafa Kaya'nın anne ve abisine duygularını, yaşamını yitirmiş olan babasına ise özlemini dile getirdiği duygu dolu notu yazdığı mesajının altında ise Tarihin Manifestosu adlı bir KPSS hazırlık test deneme kitabının olması dikkat çekti. Bazı atanamayan öğretmen sosyal medya kullanıcıları, tanıdıkları bu kitapla ilgili de vurgu yaptı.

NELER HAYAL ETMİŞTİ

Canına kıyan atanamayan öğretmen Mustafa Kaya'nın ardından bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "Mezun olurken o kepi havaya atarken neler düşünmüştü halbuki. Nasıl güzel hayalleri vardı? İnsanların umutlarını tüketmeyin. Hele ki genç insanların. O deli dolu güzel insanların. Çünkü, ellerinde başka bir şey kalmıyor" diye duygularını dile getirdi.

Mehmet isimli bir kullanıcı ise, "Bu nasıl çaresizliktir? Bu nasıl acıdır? Bu ruhumuzda açılan kaçıncı yaradır? Allah rahmet eylesin" paylaşımı yaptı.

Atanamayan bir baka öğretmen de, "Yetmedi mi hayallerimiz, vurduğunuz kilitler. Çöpe attığınız emeklerimiz, senelerimiz" şeklinde sitemini dile getirdi.