Manisa'da bir bebek yatağında ölü bulundu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde yabancı uyruklu E.M. (27), 10 aylık bebeği A.E.M.'ye sabah saatlerinde sütünü içirerek yatağına yatırdı.

NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ

Bir süre sonra çocuğunu kontrole giden E.M. bebeğin nefes almadığını fark etti. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.