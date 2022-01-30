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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 20:12
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Nazif Gündoğdu (58) idaresindeki 26 GL 211 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 14. kilometresindeki Çalışlar kavşağında, Halil Bülbül'ün (33) kullandığı 06 BUP 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Seydi Güngör, (53) Mehmet Saygı (67) ile Emir Kardaş (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazif Gündoğlu ile Seydi Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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