Hastanede ortalık karıştı: Tüfek, taş ve sopalı kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa'da, aralarında kız isteme meselesi yüzünden husumet bulunan 2 aile, hastanede karşılaşınca ortalık karıştı. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, hastanede panik yaşandı.
Akılalmaz olay, öğleden sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında meydana geldi.
AİLELER HASTANEDE KARŞILAŞTI, ORTALIK KARIŞTI
İddiaya göre, kız isteme meselesinden dolayı husumetli olan Kaya ve Yıldırım aileleri fertleri, hastanede karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek hastane bahçesine taşan kavgada iki taraf birbirine taş ve sopalarla saldırdı, tüfekle 1 el ateş edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Hastanede paniğe yol açan kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandı. Kavgada taş ve sopa darbeleriyle yaralanan Hüseyin Yıldırım, İbrahim Halil Zahit, ve Mustafa Kaya kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis hastanede başka bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız