Bakan Koca: Yüksek sesle söyleyin!
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan TURKOVAC aşısıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Ocak 2022 22:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerine yer verdi.
TURKOVAC aşısı olduğu görüntülere paylaşımındaki videoda yer veren Bakan Koca, Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerini videoda da tekrarladı.
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Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim Turkovac diye yüksek sesle söyleyin. pic.twitter.com/o0Py2Us6otDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2022