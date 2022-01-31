İki ilde hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi
Bingöl ve Aksaray'da, kamuda çalışan hamile ve engelli personel, kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 08:04
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel, 31 Ocak Pazartesi günü idari izinli olacak.
AKSARAY
Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 31 Ocak'ta idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü
Yetki yönünden iptal edilen bir yönetmeliğin 'makyajlanması' onu hukuka uygun hale getirmez
Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı
Boşanan çiftlerin 'aynı avluda' oturması hayatın olağan akışına ters bulundu
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme takvimi belirlendi!
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yağış, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı. Kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.