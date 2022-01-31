Üniversite, GYS sorusunu iptal etti sonra vazgeçti

Orman Genel Müdürlüğü GYS Saymanlık sınavı 26.12 2021 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı Sürekli Eğitim Merkezi (ASBÜSEM) tarafından yapılmıştır.

Açıklanan saymanlık yazılı sınav konuları arasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan 2 soru sorulacağı belirtilmiştir. Ancak yazılı sınavda 5510 sayılı Kanun sorusu olarak 4447 sayılı Kanundan bir soru sorularak alan dışı soru sorulmuştur.

Sınav soruları üniversite tarafından kendi sistemi üzerinden açıklanmış ve sorulara itiraz süreci başlamıştır. Bu kapsamda soru başına itirazın 20 TL olduğu ve itiraz edeceklerin parayı yatırdıklarına ilişkin dekont ile birlikte itiraz gerekçelerini belirtir dilekçelerini mail yoluyla göndermeleri istenmiştir. Sınava giren bir aday 20 TL yatırarak 4447'le ilgili soruya itiraz etmiştir. Ancak itirazı reddedilmiştir. İtiraz ettiği soruda işsizlik ödeneği miktarının en çok tutarının asgari ücretin ne kadarını geçemeyeceği sorulmuştur. Bu soru ve cevabı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak itiraza verilen ret gerekçesinde sorunun 5510 sayılı Kanunun 50. maddesinde düzenlendiği belirtilmiştir. Oysa 5510 sayılı Kanunun 50. maddesinde isteğe bağlı sigortalılık düzenlenmiştir.

Sınava giren aday, itirazın reddedilmesi üzerine sınavı yapan ASBÜSEM ile görüşerek durumu sözlü olarak da iletmiş ve "tekrar itiraz edin" cevabı almıştır. Bunun üzerine bu defa sınav sonuçlarına itiraz sürecinde yine 20 TL ücret yatırılarak aynı itirazını yinelemiştir. İkinci itiraz sonrası üniversiteden gelen mailde "itirazın kabul edildiği ve sonucu yansıtıldığı" belirtilmiştir.

Ancak daha sonra gelen mailde "önceki maili dikkate almayın nihai değerlendirme OGM tarafından yapılacaktır aksaklık için özür dileriz" denmiştir. Bu süreçte kesin sınav sonuçlarının açıklanması 3 gün gecikmiştir ve itirazım dikkate alınmamıştır. Aynı süreçte Şube Müdürlüğü sınavında 7 soru iptal edilmiş 1 sorunun da cevabı düzeltilmiş ve buna göre kesin sonuçlar açıklanmıştır.