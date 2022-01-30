Merkez'in denetim yönetmeliği değişti
29 Ağustos 2009'da yürürlüğe giren yönetmelikte değişikler yapan yeni yönetmelik dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Eklenme : 30 Ocak 2022 23:28
Önceki yönetmelikte bulunan, "Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır" ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız