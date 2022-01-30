İzmir'de korkutan deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Ocak 2022 23:33
İzmir, akşam saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre deprem Dikili ilçesinde meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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