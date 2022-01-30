Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 15. kilometresinde, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada Vadha Gezek hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.