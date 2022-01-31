Bingöl gece yarısı 4,7 ile sallandı

AFAD'tan paylaşılan verilere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde büyük paniğe neden olurken, şuana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.