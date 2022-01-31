Dolar 13,41 TL'ye geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar 13,41 TL'ye, avro ise 15,00 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 18:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5860
|13,5870
|13,4090
|13,4100
|Avro
|15,1520
|15,1530
|15,0000
|15,0010
|Sterlin
|18,2010
|18,2930
|17,9700
|18,0600
|İsviçre Frangı
|14,5630
|14,6350
|14,3760
|14,4470
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5560
|13,6360
|13,3790
|13,4590
|Avro
|15,1120
|15,1920
|14,9600
|15,0400
|Sterlin
|18,1410
|18,3510
|17,9100
|18,1200