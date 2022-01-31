Türkiye'nin Libya'daki varlığı Batı'yı sarsıyor

Kabine'den KDV indirimi çıkacak mı?
Kabine'den KDV indirimi çıkacak mı?
Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira
Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira
4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı
4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı
Kültüre bütçe az, müstakil bakanlık şart!
Kültüre bütçe az, müstakil bakanlık şart!
Bankalar fırsatçılık yapıyor: Yüzde 13-14 kar kabul edilemez
Bankalar fırsatçılık yapıyor: Yüzde 13-14 kar kabul edilemez
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
43 ilin geçiş güzergahı! Kar yağışı yeniden başladı
43 ilin geçiş güzergahı! Kar yağışı yeniden başladı
Bakan Koca: Yüksek sesle söyleyin!
Bakan Koca: Yüksek sesle söyleyin!
Ankara ve çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı
Ankara ve çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı
Belediye kameramanını kör eden yumruk!
Belediye kameramanını kör eden yumruk!
Son 24 saatte 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka
Son 24 saatte 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka
Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!
Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete büyükelçi tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete büyükelçi tepkisi
YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Whatsapp grubuna attığı 'helallik' mesajı tazminattan etti
Whatsapp grubuna attığı 'helallik' mesajı tazminattan etti
Metaverse iş hayatını kökünden değiştirecek! İşte gözde olacak meslekler
Metaverse iş hayatını kökünden değiştirecek! İşte gözde olacak meslekler
Başkanı fena işlettiler: Komutan değil dolandırıcı çıktı
Başkanı fena işlettiler: Komutan değil dolandırıcı çıktı
Türkiye'de üretildi, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı
Türkiye'de üretildi, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı
MTV ödemesinde son gün yarın
MTV ödemesinde son gün yarın
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
810 bin kişi daha emekli oldu! Türkiye'nin emekli kentleri
810 bin kişi daha emekli oldu! Türkiye'nin emekli kentleri
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı
İçişleri duyurdu: Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı
İçişleri duyurdu: Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla bir bakanlıkta çalışma saatleri değişti
Cumhurbaşkanı kararıyla bir bakanlıkta çalışma saatleri değişti
Bakanlar kurulunda istifalarla değişim
Bakanlar kurulunda istifalarla değişim
TBMM 1 haftalık aranın ardından yoğun mesaiye başlıyor
TBMM 1 haftalık aranın ardından yoğun mesaiye başlıyor
Borsa ve altın için kritik hafta
Borsa ve altın için kritik hafta
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Ana sayfaHaberler Dünya

Türkiye'nin Libya'daki varlığı Batı'yı sarsıyor

Al Jazeera'daki analizde Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiği kaydedildi. Analizde Türkiye ve Rusya'nın Libya'da bulunmasının Avrupa ülkeleriyle ABD'yi derinden sarstığına vurgu yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ocak 2022 08:31
Yazdır
Türkiye'nin Libya'daki varlığı Batı'yı sarsıyor

Katar merkezli Al Jazeera'da çıkan analizde Türkiye'nin Libya'daki askeri ve siyasi varlığının Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki uluslararası dengeleri değiştirdiği kaydedildi. Türkiye ve Rusya'nın Libya'da bulunmasının uluslararası diplomaside yol açtığı sonuçları ele alan analizde Türkiye ve Rusya'nın varlığı Avrupa ülkeleriyle ABD'yi derinden sarstığına vurgu yapıldı. ABD'nin Türkiye'nin Libya'daki varlığından farklı şekilde etkilendiği kaydedilen analizde, bu nedenle ABD'nin Rusya'yı frenleyen bir güç olarak Türkiye'ye olumlu baktığına işaret edildi.

Ancak dengeleri derinden bozulan Fransa gibi Avrupalı güçlerin Türkiye ve Rusya'dan dolayı kaygıya kapıldığı belirtildi. Emily Milliken ve Giorgio Cafiero imzalı analizde, "Birincisi, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da kalması onların çıkarlarına. İkincisi mevcut koşullar altında ayrılmak için çok az teşvikleri var. Potansiyel olarak iki ülkenin güçlerini ayırabilecek tek kuvvet ABD'dir" ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli Brookings Enstitüsü Dış Politika programında Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi Danışmanı Federica Saini Fasanotti, "Washington, özellikle Donbas'tan Kuzey Kore'ye, Çin'e ve hepsinden önemlisi Biden yönetiminin karşı karşıya olduğu devasa iç sorunlara kadar çok daha acil sorunların olduğu bu zamanda, Libya ile ilgilenmiyor" dedi.

BIDEN'IN BİR STRATEJİSİ YOK

Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in kıdemli üyelerinden Jalel Harchaoui de "Biden'ın Libya için bir stratejisi yok.Biden yönetimi bir strateji oluşturacak kadar ciddi değil. Dolayısıyla, Libya'daki yabancı aktörlerin varlığı konusunu ele almaktan bahsederken, ciddiye alınmamalı. Çünkü hiç bir adım atılmıyor" dedi.

TÜRKİYE BÖLGEDE KALICI

Bu bağlamda, silahlı Türk ve Rus personelin, koşullar önemli ölçüde farklılaşmadıkça Libya'nın güvenlik mimarisinin bir parçası olarak kalacakları vurgulanan yazıda, "ABD'nin bakış açısına göre, Rusya'nın askeri gücü Wagner Group'un Libya'daki varlığını genişletme ihtimaline karşı Türkiye'nin orada olması işlerine geliyor" ifadeleri kullanıldı. Harchaoui, "ABD, Rusya'nın kalacağını bildiği için Rusya'yı ayrılmaya zorlamanın zor olacağının farkında olduğundan, Rus varlığının genişlemesini kontrol altına alacak bir mekanizmaya ihtiyacınız var" dedi. Harchaoui, "ABD Türkiye'ye baktığında bir NATO üyesi görüyor. ABD'nin perspektifinden 'fena olmayan bir varlık biçimi' Aynı zamanda, ABD'nin Rusya'nın varlığını genişletmesini önlemek için bir tür araca ihtiyacı var. Sonuç olarak, Washington Türkiye'nin varlığının devam etmesinden yana duruyor" dedi.

FRANSA ÇOK RAHATSIZ

Analizde, "AB üyesi devletleri, özellikle de Akdeniz ülkeleri, Libya'nın geleceğinde büyük paya sahip olduklarını düşünüyor. Kuzey Afrika ülkesinde hem Türk hem de Rus güçlerinin varlığı, Ankara'nın Libya'daki rolüne karşı çok daha olumlu bir duruş sergileyen ABD'nin aksine, Avrupalı güçleri derinden rahatsız ediyor" ifadeleri kullanıldı. Özellikle Fransa'nın bölgedeki Türk varlığından rahatsız olduğu vurgulanan yazıda, "Fransa, Türkiye'nin buradaki rolünü Rus Wagner Group'un varlığından daha sorunlu görüyor" denildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yunan Meclisi'nde Türk yapımı maske krizi
Yunan Meclisi'nde Türk yapımı maske krizi
Türkiye'de üretildi, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı
Türkiye'de üretildi, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı
Kanada'da camide namaz kılarken katledilen 6 Müslüman anıldı
Kanada'da camide namaz kılarken katledilen 6 Müslüman anıldı
İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi
İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi
ABD'de 9 polis, silahsız adama kurşun yağdırdı
ABD'de 9 polis, silahsız adama kurşun yağdırdı
Öldü sanılarak morga konulan kişi uyanıp ayağa kalktı! İşte o anlar
Öldü sanılarak morga konulan kişi uyanıp ayağa kalktı! İşte o anlar

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü
Yetki yönünden iptal edilen bir yönetmeliğin 'makyajlanması' onu hukuka uygun hale getirmez
Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı
Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı
Boşanan çiftlerin 'aynı avluda' oturması hayatın olağan akışına ters bulundu
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme takvimi belirlendi!
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yağış, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı. Kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.