Zamlı asgari ücretinin 565 TL'si 45 günde eridi

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre;

Vatandaşların cebine ilk kez girecek olan 2022 yılı zamlı asgari ücret, enerji faturalarına yapılan zamlar nedeniyle şimdiden eridi bitti. Zammın 565 lirası yani yüzde 43.6'sı cebe girmeden uçtu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın elektrik, doğalgaz ve akaryakıt üzerinden hesap yaptı. Akın, "Ayda 230 kilovatsaat elektrik ve 300 metreküp doğalgaz harcayan ve aracına ayda bir depo akaryakıt alan vatandaş şimdiden 565 lira zararda'' dedi. Akın şunları söyledi:

DOĞALGAZA YÜZDE 25 ZAM

"Asgari ücretin açıklanmasından 15 gün sonra elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçildi ve dört kişilik bir hanenin ortalama tüketim ücreti 210 liradan 370 liraya yükseldi. Doğalgaz tarifesine de yüzde 25 zam geldi. Kışın ortalama 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin 22 derece sıcaklıkta olması için günde 10-11,5 metreküp doğalgaz harcaması gerekiyor. Ankara'da 300 - 350 metreküp doğalgazın faturaya yansıması 630 lira ila 735 lira olurken, son zamla 300 metreküpü 790 lira; 350 metreküp ise 980 liraya çıktı."

CHP'li Akın'ın akaryakıt zam açıklaması ise şöyle oldu: "Asgari ücretin açıklandığı gün bir litre benzin 10 lira 40 kuruş, bir litre motorin 10 lira 38 kuruş, bir litre LPG otogazın ise 8 lira 23 kuruştu. Yapılan zam ile bir litre benzin yüzde 35, motorin yüzde 38 ve LPG otogaz da yüzde 13,5 arttı. Bir depo benzinin maliyeti son 45 günde 186 lira, bir depo motorinin maliyeti 200 lira, bir depo LPG otogazın maliyeti de 55 lira arttı. 45 günde yalnızca enerji faturalarına yapılan zam 565 liraya kadar çıktı. Asgari ücretteki artışın yüzde 43,6'sı cebe girmeden eridi."