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ÖSYM'de sözleşmeli bilişim personeli alım başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sözlü sınav sonucuna göre 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 09:08
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ÖSYM'de sözleşmeli bilişim personeli alım başvurular başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını istenilen belgelerle birlikte 31 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın "KPSSP3" puan türünün yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanılarak kadro sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav 8 Mart tarihinde ÖSYM Başkanlığında yapılacak. Sınav sonuçları adaylara "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden bildirilecek.

ÖSYM başvuru almaya başladı

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Başvurularının Alınması (2022)

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular, 31 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olup 14 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle Ek'te belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sözlü usulü ile 08 Mart 2022 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru şartları

Başvuru formu

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