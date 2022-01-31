Asker eğlencesinde pompalı tüfek terörü

Asker eğlencesi düzenleyen bir grup, caddede araçlarıyla konvoy yaptı. Gruptan biri araç içinden pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, görüntü üzerinde yaptıkları incelemede konvoyda bulunan otomobil ve şüphelileri tespit etti. Havaya pompalı tüfekle ateş eden şüpheli A.Ç. ve beraberindeki İ.E adlı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek de polis tarafından ele geçirildi.

Ümraniye Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "34 ERF Plakalı araç içerisinden silahla ateş etmek suretiyle "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" eyleminin şüphelisi A.Ç isimli (SSÇ) ile İ.E adlı şüpheli ve olayda kullanılan silah (pompalı tüfek) ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.