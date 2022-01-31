Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Karakoçan olan depremin derinliği 6.99 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ocak 2022 09:48
Saat 09.06'de, Elazığı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olarak açıklanan depremin, 6.99 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi için depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız