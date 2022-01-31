Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Saat 09.06'de, Elazığı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olarak açıklanan depremin, 6.99 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi için depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.