Yıldırım'a Kuşköy'de kuş diliyle karşılama
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de kuş diliyle karşılandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 10:30
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "yaşayan insan hazinesi" ödülünü alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek'i ziyaret eden Yıldırım köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılandı. Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalışınca ortaya renkli görüntüler yansıdı. Islık dili icracısı" Mustafa Civelek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı köyüne davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten, kendime ise asaleten Kuşköy'e geldim. Nasipte buraya gelmek de varmış. İyi ki, gelmişim" dedi. Mustafa Civelek ise ıslık dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Kuşköy'den selam gönderdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız