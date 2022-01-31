Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre;

30 Büyükşehir ve il ile ilçe belediyelerinde Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalanmaya devam ederken, MHP'li büyükşehir belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi, bünyesindeki memurların hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

2017 YILINDAN BERİ SOSYAL DENGE ÖDEMESİ YAPILMIYORDU

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, "Sosyal Denge ödemeleri yüzde 100 oranında zamlanacak" şeklindeki vaadleri havada kaldı.

MHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde 2009'dan 2016 yılına kadar bir ödeme yapılmadı, 2016-2017 yılları arasında sosyal denge ödemesi yapıldı ancak ödemeler daha sonra yine kesildi.

Büyükşehir personeli, 2022 yılının Ocak ayında imzalanan sözleşmeyle birlikte sosyal denge ödemesi alacak.

GENEL MÜDÜRE YÜZDE 120, SAHA MEMURUNA YÜZDE 40 ZAM

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında imzalanan sözleşmeye göre genel sekreter ve genel müdür kadrosuna yüzde 120, genel sekreter yardımcısı, genel müdür yardımcısı ve bu kadrolara vekaleten görevlendirilenler yüzde 110, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, özel kalem müdürü, iç denetçi, daire başkanı ve bu kadrolarda vekaleten görevlendirilenlere yüzde 80 oranında zam yapıldı.

Büyükşehir bünyesindeki şube müdürü, şube müdür vekili, mimar, mühendis, peyzaj mimarı, şehir plancısı, müfettiş, avukat ve veteriner hekim kadrolarına yüzde 50, arkeolog, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, ekonomist, eğitmen, uzman, restoratör, sanat tarihçisi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve tahsildar kadrolarına yüzde 40, şef, memur, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, bekçi, hastabakıcı, hizmetli, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmecisi, programcı, zabıta komiseri, zabıta memuru, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye erine de yüzde 40 oranında zam yapılacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE HAKKINI ALAMADI

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmeli memurlar için imzaladığı sözleşmeye göre; mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, avukat ve veteriner hekim yüzde 50; eğitmen, ekonomist, istatikçi, biolog, hemşire, tekniker, programcı, teknik ressam ve teknisyen de yüzde 40 oranında zam alacak.

CHP, İYİ Parti ve Bem Bir Sendikası ise yaptıkları açıklamayla, imzalanan sözleşmenin sosyal dengesizlik olduğunu belirterek, belediye bünyesinde koltukta oturana yüzde 120, sahada çalışana ise yüzde 40 oranında zam yapılmasının haksızlık olduğunu ifade etti.

BEM BİR SEN: SOSYAL DENGE DEĞİL, SOSYAL DENGESİZLİK!

Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir Sen) Manisa Şube Başkanı Faruk Karaca, memur ve sözleşmeli memurlarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi'ni eleştirerek şu ifadelere yer verdi:

* 30 büyükşehir belediyesinde bu zamana kadar sosyal denge sözleşmesi imzalamayan tek kurum Manisa Büyükşehir Belediyesi'ydi. 2009 yılında sosyal denge ödemeleri konusunda Manisa Belediyesi'nin önüne siyah çelenk koyup, bir basın açıklaması düzenlemiştik.

*O günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Sosyal dengeyi söz verdiği halde kesen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imzaladığı bu sözleşmeyle birlikte bir kez daha memurlarımızı yüz üstü bıraktı.

*İmzalanan bu sözleşmeyle birlikte çok maaş alana yüzde 120, az maaş alana yüzde 40 zam yapıldı. Bu büyük bir adaletsizliktir. Saha personeline 750 TL'lik bir ödemeyi layık gördüler.

*Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan bu haksız sözleşme kabul edilemez"

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: ENFLASYON ORTADAYKEN MEMURA 750 TL'LİK ZAMMI REVA GÖRDÜLER

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına büyük bir haksızlık yaptığını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye'de enflasyonun, hayat pahalılığının geldiği yer ortadadır. Asgari ücrete de, memura da yapılan zam zaten yeni yıl geldiği gibi eridi.

* Manisa'da Millet İttifakı belediyelerimiz, çalışanlarını enflasyona karşı ezdirmemek için tüm memurlara en üst noktadan ödeme yapılacak şekilde düzenlenen sosyal denge sözleşmelerini imzaladı.

*Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, İlçe Belediyeleri kadar bütçesi yok mu? Genel Sekretere ve Genel Müdüre yüzde 120 artış yapılırken, saha personeline yüzde 40 ödeme yapılması çalışanlara hak mıdır, reva mıdır?

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce bünyesindeki işçilere kıyım yaptığını da TBMM'de kürsüsünden tüm kamuoyuna duyurmuştuk.

*Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işçilere bakışı ortada, o nedenle sosyal denge ödemelerinde yaptığı haksızlığa da şaşırmadık. Büyükşehir Belediyesi personelimizi hiçbir yönetime ezdirmeyeceğiz.

İYİ PARTİLİ ERYILMAZ: BU BÜYÜK BİR REZALETTİR

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir rezaletin altına imza attığını vurgulayarak şöyle konuştu:

* Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi, imzaladığı bu sözleşmeyle birlikte işçinin hakkını göz göre yemiştir. Bu, büyük bir yanlıştır. Bu ödemeyi asla kabul etmiyoruz.

* Belediye çalışanı eziliyor. Millet İttifakı belediyelerimizin verdikleri ücretler ortada, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin personeline yaptığı ödeme, bu ücretlerin yakınından bile geçemiyor.

* Büyük bir bütçeye sahip olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kendi personeline ilçe belediyeleri kadar bir ödeme yapamadı. Bu büyük bir rezalettir.

*Belediye çalışanını ezmeyin. Bu adaletsizliği her mecliste ve her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.

İLÇE BELEDİYELERİNDE SOSYAL DENGE ÖDEMELERİ NE DURUMDA?

CHP'li Turgutlu Belediyesi'nde görevli memurların sosyal denge ödemesi de 1100 TL olarak belirlendi.

En yüksek sosyal denge zamlarından biri CHP'li Akhisar Belediyesi'nde yapıldı. Akhisar Belediyesi'nde sosyal denge ödemesi, bekar bir memur için 2 bin 425 TL'ye yükseltildi.

Soma, Kırkağaç, Gördes ve Demirci İlçe Belediyelerinde de Bem Bir Sen ile sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Bu belediyelerde de memurlara ödemelerin yüzde 120 oranında zamla yapılması belirlendi.

AK parti'li Şehzadeler Belediyesi, tüm memurlar için sosyal denge ödemesini bin 877 olarak belirledi.

AK parti'li Yunusemre Belediyesi'nde en düşük sosyal denge ödemesi bin 300, en yüksek sosyal denge ödemesi ise bin 800 TL oldu.