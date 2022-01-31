İllere göre haftalık Kovid-19 vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, Ankara 725,62, İzmir 729,81 oldu.

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.