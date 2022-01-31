İş Kazaları Araştırma Merkezi kurulacak

- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde, iş kazalarının nedenlerinin araştırılması, kazaların dijital ortamda simülasyonu ve kazaya yol açan kök sebeplerin ortaya konulup benzerlerinin tekrarlanmaması için İş Kazaları Araştırma Merkezi (İKAM) kurulacak.

İş kazası ve meslek hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada her yıl 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazaları ve meslek hastalıkları, doğru tedbir ve uygulamalarla çalışanlar için risk olmaktan çıkabiliyor.

- Hedef 2 milyon iş yeri ve 23 milyon çalışana ulaşmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, meslek hastalıklarının tümünün, iş kazalarının ise yüzde 98'inin engellenebileceğinden hareketle çalışmalarını sürdürüyor.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemekle görevli Genel Müdürlük, iş kazalarıyla mücadelede yeni uygulamaları da hayata geçiriyor.

Bu kapsamda iş kazalarının nedenlerinin araştırılması, kazaların dijital ortamda simülasyonu ve kazaya yol açan kök sebeplerin ortaya konulup benzerlerinin tekrarlanmaması için kısa adı İKAM olan İş Kazaları Araştırma Merkezi'nin kurulması için çalışmalar sürüyor.

İKAM ile milli bir kaza araştırma metodunun oluşturulması, bu metodun da standart hale getirilip tüm iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonellerinin kullanımına sunulması amaçlanıyor.

Merkezin oluşturacağı kaza araştırmalarıyla 2 milyon iş yeri ve 23 milyon çalışana ulaşılması hedefleniyor.