Gram altının düşüşü devam ediyor: 769 TL

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 769 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 777,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 azalışla 769,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.273 lira, Cumhuriyet altını da 5.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.788 dolardan işlem görüyor.

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.