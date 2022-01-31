Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 12:22
Alınan bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 06 BRY 031 plakalı otomobil, Kırıkkale - Ankara D-200 kara yolunun 14. kilometresinde, aynı yönde seyreden Kamil Koç turizme ait H.K. yönetimindeki 61 BE 191 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü M.Ü, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız