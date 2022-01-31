Trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün kazadan son anda kurtulması kamerada
Denizli'de yolcu treninin çarptığı minibüsün sürücüsünün araçtan atlayarak kazadan son anda kurtulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 12:24
20 AFE 563 plakalı minibüs, 26 Ocak'ta karla kaplı yoldan çıkarak Pamukkale ilçesindeki Pınarkent Mahallesi'nden geçen tren raylarının üzerinde mahsur kaldı.
Sürücü Sefa Çalık, çekici çağırıp araçta beklemeye başladı.
İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni yaklaşıncaya kadar minibüsten inmeyen sürücü, tren çarpmadan saniyeler önce aracından atlayıp kazadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle yaklaşık 90 dakika bekleyen tren, daha sonra seferini tamamladı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında sürücünün tren çarpmadan çok kısa süre önce araçtan atlayarak kazadan kurtulması yer alıyor.