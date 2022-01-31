Taburcu edilen 'minik Asiye' memleketi Gaziantep'e döndü

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin ilk tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilmesinin ardından hava yoluyla annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile kente dönen Asiye Ateş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep Havalimanı'nda oyuncaklar ve çiçekle karşılandı.

Baba Hüseyin Ateş, AA muhabirine, 1,5 ay sonra yeniden tedavi için Antalya'ya gideceklerini söyledi.

Bu süreçte kendilerine yardımcı olan ve destek veren herkese teşekkür eden baba Ateş, "Herkesten tek tek Allah razı olsun. Ev sorunumuz da çözüldü, iş sorunumuz da... Asiye'ye yeniden umut olundu. Asiye'nin şu an sağlık durumu iyi. 1,5 ay sonra yeniden gideceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Şahin de bir anne olarak şu an çok mutluluk duyduğunu dile getirerek, "2 milyon bize emanet. Asiye bizim kızımız. Yüreğimdeki heyecanı anlatamam. 55 yıllık hayatımda en heyecan duyduğum anlardan birini yaşıyorum. Bebeğimiz şu an çok sağlıklı. Bunu tesis eden hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Asiye'nin babasının iş sorununun çözüldüğünü, Ateş ailesinin ev sorununun da giderildiğini belirten Şahin, ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

Can ve beden sağ olduktan sonra geriye kalan tüm ihtiyaçların giderilebileceğini kaydeden Şahin, bundan sonra benzer sorunların yaşanmaması için her türlü tedbirin alınacağını sözlerine ekledi.