'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Biraz sonra bilgisayar ile yapılacak atama ile 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyorum, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum.

15 bin öğretmen atamamız ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz.

Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık.

"İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz"

Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular.

Okullarımız ile, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.

Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye"

Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı göstrdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz.

Bundan sonra esas odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini arttırmaktır. Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur.

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu, lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar.

Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.