İYİ Partili Sunat: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmesin

Sunat, Meclis'te partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile düzenlediği basın toplantısında, teklifin itirazlarına rağmen komisyondan geçtiğini ve TBMM Genel Kuruluna getirildiğini söyledi.

Kanun teklifinin geri çekilerek yeniden hazırlanması gerektiğini savunan Sunat, "Öğretmenlerin, eğitimin paydaşlarının, eğitim sendikalarının, eğitim uzmanlarının görüşünü almadan öğretmenlik gibi ihtisas mesleğini, kapsamlı bir mesleği 12 maddelik Öğretmen Meslek Yasası adıyla düzenlemeye kalkmak, sonunda konuyu eğitim öğretim tazminatı ve ek göstergeye indirgemek, onu da şarta bağlamak ve 2023'e ertelemek eğitime ve öğretmene hiç değer vermediklerinin somut göstergesidir." diye konuştu.

Öğretmenlerin yıllardır bu yasayı beklediğini belirten Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bileşenleri bir bütün olarak kapsayıp rolleri bütün olarak tanımlaması gerektiğini kaydetti.

Sunat, teklife "basit bir mevzuat düzenlemesi" bile denilemeyeceğini ileri sürerek teklifin maddelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Teklifteki tek yeni düzenlemenin 3600 ek gösterge ile eğitim öğretim tazminatını düzenleyen maddeler olduğunu ifade eden Sunat, bunun teklifteki tek olumlu gelişme olduğunu söyledi. Sunat, ancak ek gösterge düzenlemesiyle eğitim öğretim tazminatını düzenleyen maddenin 2023'te yürürlüğe girecek olmasının da ayrı bir garabet olduğunu savundu.

Hüseyin Örs de öğretmenlerin sorunlarla boğuştuğunu ve onların sorunlarının çözüme kavuşturulacağı yerin TBMM olduğunu dile getirdi.

"Bu kanun teklifi öğretmenlerimizin yaşadığı sorunları çözmekten, mağduriyetleri gidermekten uzaktır." değerlendirmesinde bulunan Örs, hatta teklifte yer alan bazı maddelerin yeni sorunlara sebebiyet verecek düzenlemeler içerdiğini ileri sürdü.

Örs, öğretmenlerin haklı taleplerinin karşılandığı bir kanun teklifi göremediklerini kaydetti.