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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Konya merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ocak 2022 12:41
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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

- "Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir"

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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