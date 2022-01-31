Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

MTV ödemesi aracın özelliğine göre değişkenlik gösteriyor.

Resmi Gazetede yer alan kararla bu yıl MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendiği için 2021'de değeri 56 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyenler bu yıl değeri 70 bin 600 Türk Lira'sını aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 Türk Lirası vergi ödeyecek.

MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?

2022 MTV ödemeleri kredi kartıyla yapılabilir. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen vatandaşlar gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartını girerek işlem gerçekleştirebilir.

Öte yandan nlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak ya da banka şubelerine başvurarak da ödeme yapılabileceği gibi, MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak da ödeme yapılabilmektedir.

Bir diğer ödeme yöntemi de işlemi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.