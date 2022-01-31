Oğuzhan Uğur elektrik faturasına isyan etti: Ben trafoda kalacağım artık

Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Üst üste gelen zamların ardından aldıkları maaşın kiraya ve faturalara gittiğini, temel ihtiyaçları bile almakta zorluk çektiklerini belirten vatandaşlar nasıl geçineceklerini düşünmeye devam ediyor.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra; elektrik fiyatlarına gelen zam da faturaları rekor oranda artırdı. Ocak 2022 itibarıyla faturalarını görenler gözlerine inanamadı. Aralık ayındaki elektrik faturaları ocakta ikiye katlanmış olarak geldi. Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.

OĞUZHAN UĞUR: 'BEN TRAFODA KALACAĞIM ARTIK'

Son olarak elektrik faturalarında görünen manzaraya bir tepki de ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur'dan geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Uğur,

Ben trafoda kalacağım artık. Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. Ne diye evde kalıyorum?' ifadelerini kullandı.

Uğur'un paylaşımı şu şekilde: