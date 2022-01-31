Kovid-19 salgınında doğum günü partisine katılan Hong Konglu Bakan istifa etti

Tsui, yaptığı açıklamada, yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü bir dönemde salgın döneminde doğru örnek teşkil etmeyen davranışı nedeniyle görevinden affını istediğini bildirdi.

Doğum günü kutlamasına katılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade eden Tsui, "Tüm çabaların virüsün yayılmasının kontrol edilmesine harcanması gereken bir dönemde çok uygunsuz hareket ettim. Davranışlarımın sorumluluğunu üstleniyor ve İçişleri Bakanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

Hong Kong hükümetinin Çin'in ana karasındaki Şıncın ile Hong Kong arasındaki Çienhay Özel Ekonomik Bölgesi'nde irtibat görevlisi olan Witman Hung'ın düzenlediği partiye, Tsui dışında 8 hükümet görevlisi ile 20 milletvekili de katılmıştı.

Partiye katılan yaklaşık 200 kişiden ikisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm katılımcılar, 14 günlük zorunlu karantinaya sevk edilmişti.

Karantinaya alınan hükümet yetkilileri arasında Hong Kong Emniyet Müdürü Raymond Siu ve Göçmenlik Dairesi Başkanı Au Ka-wang'ın bulunuyordu.

Partinin yapıldığı günlerde yılbaşı öncesinde ortaya çıkan Omicron varyantı taşıyan vakalar nedeniyle yerel sağlık otoriteleri vatandaşlara toplu etkinliklere katılmaktan kaçınmaları uyarısında bulunmuştu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, kentte Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı bir dönemde hükümet yetkililerinin böyle bir kutlamaya katılmasının doğru örnek teşkil etmediğini belirtmişti.

Karantinaya alınanların görevden geçici olarak uzaklaştırılmasını isteyen Lam, yetkililer hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.