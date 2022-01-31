Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.K. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY irtibat ve iltisakı nedeniyle kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu, örgüte ait şirkette SGK kaydının tespit edildiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da 9 adet katılım hesabı açtırdığını belirterek, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
M.K. ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ/PDY'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız