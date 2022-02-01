Belediye Başkan Yardımcısını silahla tehdit eden zanlı tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı havaya ateş açarak tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 15:59
Belediye binası otoparkına dün aracını bırakan Turan'ı tehdit ettiği ve havaya ateş açtığı suçlamasının ardından polise teslim olan otel işletmecisi Harun Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, "silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Başkan Yardımcısı Turan, kendisini tehdit eden zanlının silahla havaya ateş açtığı suçlamasıyla şikayette bulunmuş, araştırmada Turan'ın da tabancasıyla karşılık verdiği olayda 7 el ateş edildiği belirlenmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız