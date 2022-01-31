Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak atanan Hüseyin Aydın'ın da 3 ayrı yerden ayda 136 bin 500 TL maaş aldığı ortaya çıktı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü iken 10 ayrı yerden aldığı toplam 180 bin lira maaşıyla gündeme gelen AK parti'li eski milletvekili Fahrettin Poyraz, görevinden uzaklaştırıldı.
5 Aralık 2017'de Genel Müdür olarak göreve başlayan Poyraz'ın, 4 yıllık dönemi Yönetim Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı 'ara karar' ile sona erdi. Poyraz'ın yerine Ziraat Bankası eski Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın getirildi.
Poyraz'ın yerine Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak atanan Hüseyin Aydın'ın da çok maaşlı olduğu ortaya çıktı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Aydın'ın üç ayrı
"AK Partili bürokrat Hüseyin Aydın bu kez de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü oldu.
Çoklu maaşları:
Turkcell YK aylık ücreti: 56.000TL
Ziraat Katılım YK Başkanı aylık ücreti: 18.000TL
Tarım Kredi Genel Müd. aylık geliri: 62.500TL
Toplam güncel aylık geliri: 136.500TL"Tarım Kredi'nin yeni Genel Müdür'ü kimdir? Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız