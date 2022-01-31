Yeşim Salkım: Başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?
Sanatçı Yeşil Salkım, elektrik zamlarına tepki göstererek, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?" yorumunda bulundu.
Eklenme : 31 Ocak 2022 14:57
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Salkım, "
Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz. Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir? dedi.
Salkım gelen zamlarla ilgili
Rüyada filan mıyız? derken,
Biri bizi dürterek uyandırsın ne olur ya yorumunda bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız