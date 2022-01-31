FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 15:34
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız