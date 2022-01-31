Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİKTE FATURA DÜZENLEMESİ

Yılbaşında yapılan zammın ardından tartışma konusu olan elektrik faturaları için yeni bir adım atıldı, ilk kademe tüketim sınırı değişti.

Erdoğan, yüksek fatura şikayetleri üzerine yapılan çalışma sonucu 150 kilovatsaat olan sınırın, 210 kilovatsaate yükseltildiğini açıkladı.

'ŞUBAT FATURASI YENİ DÜZENLEMEYE UYGUN GELECEK'

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

'Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.'

DÜZENLEMEYLE FATURADA NE DEĞİŞECEK?

Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak?

210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı.

Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak.

42 lira indirim sağlanacak.